(Di martedì 1 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Alla fine, questoè stato anche un gigantescodida parte di un governo diche sapeva che se ne stava andando, e che ha creato una burocrazia parallela che non poteva che mettere in difficoltà il governo successivo.sventato, però, da questo governo con tempestività e con pragmatismo". Lo ha affermato il deputato della, Alberto, nell'Aula della Camera, nel corso del dibattito sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ...

Pnrr, Bagnai (Lega): "Da sinistra tentativo di avvelenare i pozzi" QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo ha affermato il deputato della Lega, Alberto Bagnai, nell'Aula della Camera, nel corso del dibattito sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, ha presentato le modifiche proposte dal governo al Pnrr. Anche gli interventi che sono stati esclusi, ha garantito, andranno avanti "senza interruzioni".