Pnnr | Della Vedova +Eu | ' Fitto sulla difensiva | non risponde ai sindaci'

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Se oggi Meloni fosse seduta sui banchi dell'opposizione, con la benzina a 2 euro e mezzo, il record di sbarchi e il dato di crescita più basso d'Europa, avrebbe come minimo chiesto la crisi di governo. E invece oggi abbiamo ascoltato mezz'ora di arringadisulle polemiche dell'opposizione sul PNRR”. Lo ha detto Benedetto, deputato di +Europa, intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni del ministro sul PNRR. "non ha dato risposte sulle riforme, che per noi insieme agli investimenti sono fondamentali per la produttività in Italia. Non ha dato risposteconcorrenza: non ci ha spiegato perché questa riforma è un guscio vuoto, e non sono stati affrontati neanche i temi sensibili come balneari e taxi: un danno ...