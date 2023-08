Pnnr | De Luca Pd | ' caos e errori | drammatica incapacità governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "È finito il tempo delle parole. Ascoltate il Parlamento, accantonate la propaganda e mettetevi alla stanga. Dal Pnrr dipende il futuro dell'Italia e dell'intera Europa. È in gioco il nostro destino". Lo ha detto Piero De, della presidenza del gruppo Pd alla Camera con delega al Pnrr, intervenendo in aula in replica alle comunicazioni del ministro Raffaele Fitto. "Oggi il ministro doveva venire qui e chiedere anzitutto scusa: per i danni prodotti con i ritardi accumulati; per le criticità finanziarie create al Paese, come rileva l'Fmi; per le tensioni scaricate su comuni e imprese a causa dei tagli; agli italiani per il rischio di far saltare l'attuazione del Piano e perdere un'occasione storica per il Paese -ha spiegato De-. A questoavete aggiunto graviche hanno ...