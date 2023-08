Pio e Amedeo | bordate sulla D’Urso | «Quando Pier Silvio ha detto ‘no Barbara’ | ma quanto è stato bello?!»

(Di martedì 1 agosto 2023) Pio ePio esono intervenuti al Marateale, il festival che si è tenuto nei giorni scorsi a Maratea, ed è– tanto per restare in tema – un “cinema”. I due comici foggiani si sono scatenati contro Barbara; non è la prima volta che la provocano, ma in questa occasione l’eco del loro sfottò, complice anche la situazione professionale delicata della conduttrice, èdi quelli pesanti. “c’hanno‘venite al Marateale’ noi eravamo contenti perché abbiamo visto grandissimi nomi: Giancarlo Giannini, Carlo Verdone… Poi abbiamo visto che stava anche Barbarae abbiamo‘vabbuò caz*o, chiamano cani e porci e allora andiamo pure noi’“ esordisce così, il più ...

non si tengono su Barbara d'Urso. La battuta choc - GUARDA Queste parole non sono state ben accolte dalla celebre conduttrice di Forum che, per questo, ha rincarato la dose. 'Allora ...Le battute disu Barbara D'Urso hanno fatto infuriare i fan. 'Quando ci hanno detto 'venite al Marateale', abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava ...non si tengono su Barbara d'Urso. La battuta choc - GUARDA L'intervento pungente è sembrato a molti destinato a colpire Sfera Ebbasta. Proprio il rapper di Cinisello Balsamo, come ...

Barbara D'Urso insultata da Pio e Amedeo: "Cani e porci...", uno choc Liberoquotidiano.it

Pio e Amedeo sono intervenuti al Marateale, il festival che si è tenuto nei giorni scorsi a Maratea, ed è stato – tanto per restare in tema – un “cinema”. I due comici foggiani si sono scatenati contr ...Dopo i successi in tv Pio (D’Antini) e Amedeo (Grieco) in autunno saranno a teatro. Porteranno, infatti, in giro per l’Italia il loro spettacolo “Felicissimo show”. Dopo le due date zero a Taranto (28 ...