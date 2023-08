Pilota traccia una rotta a forma di pene dopo che il volo per Catania viene dirottato su Malta | “Colpa del vento”

(Di martedì 1 agosto 2023) IlLufthansa partito da Francoforte non riesce ad atterrare adeviato, ma prima di raggiungereilunaa ‘di’ al largo dell’isola. Il tutto è avvenuto il 28 luglio alle ore 13:45 e la foto che ritrae l’aereo mentreil disegno fallico è apparso su Flightradar24 – sito che monitora costantemente il traffico aereo internazionale – diventando, come era prevedibile, subito virale. Tuttavia, la creazione del profilo che ha suscitato l’ilarità del web non è stata una protesta del comandante, bensì un caso. Infatti, questa è natache ilLH306 ha cercato di atterrare all’aeroporto di Fontanarossa ben due volte prima di ...

Estratto dell'articolo di Alessandro Puglia per https://palermo.repubblica.it/ la rotta a forma di pene del volo lufthansa dirottato a malta Ildell'areo Lufthansa non ci sta e dopo aver appreso che dovrà atterrare a Malta anziché a Catania ......ildell'apparecchio. Nonostante le fiamme e la zona impervia, i Carabinieri della Compagnia di Augusta avevano immediatamente avviato le ricerche ma dell'elicottero non vi era alcuna'Probabilmente al forte vento', ha dichiarato ildi voli commerciali Francesco Biondi a Open per poi spiegare che 'la procedura prevede che l'aereo si sposti su Indax, ovvero un punto ...

Catania, volo Lufthansa partito da Francoforte dirottato a Malta: il pilota traccia una rotta a forma di pene TGCOM

Un messaggio chiaro e inequivocabile. È quello che il pilota di un volo Lufthansa ha voluto mandare venerdì scorso, dopo aver mancato per due volte l’atterraggio all’aeroporto di Catania. Il pilota ...CATANIA – Dopo due settimane proseguono i disagi all’aeroporto di Catania. Un incendio si è sviluppato nella struttura lo scorso 16 luglio, ...