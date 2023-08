“Pier Silvio ha scelto lei” GF Vip | fuori Giulia Salemi | dentro la figlia super vip

(Di martedì 1 agosto 2023) Per la prossima stagione televisiva,Berlusconi hadi apportare una grossa rivoluzione ai canali Mediaset. Tutto è partito durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di bloccare la messa in onda della replica i una puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e imporre ai concorrenti una serie di limitazioni a livello comportamentale e anche di immagine. Stessa cosa per Alfonso Signorini, che infatti durante le ultime puntate è stato meno esagerato nel raccontare le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Durante la presentazione dei palinsesti televisivi 2023/2024,Berlusconi ha annunciato l’addio di Barbara D’Urso a Canale 5 ma le soprese non sono mancate. Leggi anche: “Mai successo niente ...

Il codice etico irrompe sul Grande Fratello Vip , che dalla prossima edizione avrà un taglio editoriale del tutto diverso, per imposizione diBerlusconi , l'ad di Mediaset entrato a gamba tesa sulle linee guida del programma. Più regole, meno trash, più qualità. Non solo in studio e nella casa, ma anche sul web, come rivela su ...Non ci saranno invece gli influencer, come espressamente richiesto pare daBerlusconi . Il trash inoltre dovrà essere ridotto al minimo indispensabile. Gli spettatori apprezzeranno tutte ...Con la morte e il successivo testamento diBerlusconi , nella classifica di Forbes sono entrati tutti i figli: Marina e, nati dalla prima moglie Carla Dall'Oglio , sono detentori ...

Pio e Amedeo sono intervenuti al Marateale, il festival che si è tenuto nei giorni scorsi a Maratea, ed è stato – tanto per restare in tema – un “cinema”. I due comici foggiani si sono scatenati contr ...Cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello 2023 Ecco tutte le novità della prossima edizione!