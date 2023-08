...della sua città, arrivando a esordire in primaad appena 18 anni, rendendosi ... Nella stagione 2018/2019 il prestito al, dove colleziona 21 presenze totali, trascinando gli ...... gli agenti dellaVolante hanno dunque proceduto all'arresto del 44enne. Come disposto dall'Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la locale casa circondariale., ...Un 44enne è stato arrestato, nel pomeriggio di ieri in centro a, per stalking nei confronti ... notata la violenta aggressione, hanno contattato il 113, e le pattuglie dellaVolante, ...

Pescara, la squadra di Zeman ne fa 11 al Villa 2015. Ritiro finito ItaSportPress

Dopo le prime edizioni con squadre del territorio e l’ultima con la Primavera del Pescara, visto il grosso successo, si ...PESCARA - Un 44enne è stato arrestato, nel pomeriggio di ieri in centro a Pescara, per stalking nei confronti della sua ex compagna. Nella mattinata di ...