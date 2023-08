Perché l’economia italiana sta “frenando”

(Di martedì 1 agosto 2023) Il Sole 24 Ore titola ieri che “Il Pil dell’Italia cala a sorpresa nel secondo trimestre a -0,3%. In Eurozona +0,3%”. Ovviamente “cala a sorpresa” è riferito ai gonzi, che seguitano a sottovalutare l’importanza dello Stato nel, il quale può agire sia da freno che da acceleratore del sistema economico, come avviene in un’auto. Se in un’auto in corsa a tutta velocità, inserisci improvvisamente il freno a mano, la macchina rallenta. Guarda un po’, che strano. L’Italia negli ultimi anni ha avuto una crescita superiore agli altri paesi europei, generata dallo stimolo che il settore edile, nel bene e nel male, aveva ricevuto con il Superbonus 110%. La sua interruzione improvvisa con il Decreto-legge n.11 del 2023, ha provocato un rallentamento prevedibile del, visto che l’edilizia ha un fattore moltiplicativo molto elevato, dovuto ...

