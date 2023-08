Perché le relazioni umane sono la chiave per una vita appagante

(Di martedì 1 agosto 2023) Harvard Study, giorno 6 del «Questionario di 8 giorni», 2003: D: Qual è il segreto per invecchiare bene? R: La felicità, il prendersi cura. Controllare ciò che si mangia. Provare a uscire per fare un po’ di esercizio o una passeggiata. Avere amici. È bello avere degli amici. (Harriet Vaughn, 80 anni) Pensate alla sensazione che provate quando amate qualcuno, o quando scoprite che il vostro amore è corrisposto. Pensate a come si sente il vostro corpo, alla sensazione di calore e agio che lo attraversa. Adesso concentratevi invece sulla sensazione – simile, ma ben distinta – di connessione che provate quando un amico intimo vi aiuta in un momento difficile. O all’esaltazione pervasiva che vi accompagna dopo che una persona che stimate ha detto di essere orgogliosa di voi. Pensate alla sensazione di essere commossi fino alle lacrime. O a quando sentite una piccola scarica di energia ...

... il responsabile attività espositive e pubblicheArchivio Tommasoli Filippo Tommasoli e i ... "Sono particolarmente contento " sottolinea Filippo Tommasoli "è iniziata un'importante ...... dallo stato di diritto per quel che riguarda letra i poteri dello stato e il rispetto ...non credervirappresentanti eletti per ragioni non di scienza ma di opinione ......ex beneficiari è di venire presi in carico dagli assistenti sociali entro il 31 ottobrein ... che minaccia di allargare ulteriormente la forbice tra nord e sud, come hanno paventato...