Perché la Superbike ha perso fascino e viene vista da alcuni come un ripiego rispetto alla MotoGP

(Di martedì 1 agosto 2023) C’era una volta il Mondiale, quello vero. Una forte e concorrenziale alternativa al Motomondiale. Anzi, c’è stato un breve periodo storico in cui la massima categoria dedicata alle derivate di serie godeva di un’attrattiva finanche superiorea quella del campionato in cui corrono i prototipi. Bisogna ritornarefine del XX secolo, quando la 500cc era narcotizzata ddittatura imposta da Mick Doohan e dHonda. Il Motomondiale aveva prosperato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio dei ’90 grazie a fuoriclasse che avevano saputo essere al contemponaggi. Uomini dotati di talento e carisma, capaci di dare a vita sfide entrate nell’immaginario collettivo. L’ultimo di quella pasta è stato appunto Doohan, trovatosi però a spadroneggiare per mancanza di ...

