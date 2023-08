Perché “Challengers” non aprirà più Venezia 80 | ecco il nuovo film d’apertura

(Di martedì 1 agosto 2023) Non sarà più, la nuova opera di Luca Guadagnino, ildella 80/a Mostra del Cinema di. Il prossimo lungometraggio del regista nostrano, con protagonista Zendaya, non approderà perciò alla kermesse:i motivi dietro questa scelta. Sebbene lo avesse annunciato lo scorso 6 luglio, la Biennale diha dovuto cambiare i piani in corso d’opera.di Luca Guadagnino nonpiù la 80/a edizione del Festival del Lido. Solo alcune settimane fa, il regista nostrano aveva accolto la notizia con grande entusiasmo, dichiarando: “Sono molto emozionato di presentare al pubblico della Mostra diil mio. Per me come cineasta aprire il festival è ...

l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia , in programma dal 30 agosto al 9 ... Il film d'apertura, lo sappiamo, è stato sostituito in corsa: non piùdi Luca Guadagnino, ...A voi non lo dirò,questo non è un pezzo su Barbie in sé. È un pezzo sul cinema oggi (inteso ...dalle major ai festival di fine estate (è già saltata l'anteprima veneziana didi Luca ..., essendo produzioni girate all'estero, per entrambe le parti è più complicato innescare una ... Alberto Barbera sui film che non ci saranno, la rinuncia die i registi "controversi" ...