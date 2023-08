Pera Toons ospite il 1° dicembre di Cartoons on the Bay Winter Edition 2023

(Di martedì 1 agosto 2023) A L’AQUILA DAL 29 NOVEMBRE AL 1°Il fumettistasaràil 1°di Caron the Bay, il festival dell’animazione televisiva, della trasmedialità e della meta-arte realizzato e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, che si svolgerà a L’Aquila dal 29 novembre al 1°in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune de L’Aquila. Il programma, che coinvolgerà le scuole del territorio, prevede la retrospettiva dei film premiati a COBT23 e un incontro-evento con, l’autore di fumetti più venduto in Italia. Ingresso gratuito per tutte le attività. Per maggiori ...

Adatta anche agli adulti, in questa nuova graphic novel di, nome d'arte di Alessandro Perugini, l'autore di fumetti più venduto in Italia grazie a best seller, come Ridi a CreepyPelle , ...

Il fumettista Pera Toons sarà ospite il 1° dicembre di Cartoons on the Bay winter edition, il festival dell'animazione televisiva, della trasmedialità e della meta-arte realizzato e diretto da Roberto ...