(Di martedì 1 agosto 2023) "Siamo profondamenteper il rapido deterioramento dellaumanitaria nela causa del blocco in corso da parte dell'Azerbaigian del Corridoio Lachin in ...

"Siamo profondamenteper il rapido deterioramento della situazione umanitaria nel Nagorno - Karabakh a causa del blocco in corso da parte dell'Azerbaigian del Corridoio Lachin in violazione dei suoi impegni ai ...anche gli assistenti sociali . Dopo l'invio dell'sms di sospensione inviato dall'Inps, ...strumento di tutela che per qualche anno ha consentito di fronteggiare il progressivo...... in provincia di Catania La situazione era stata già segnalata dai cittadini,per la ... Alcuni abitanti, temendo un ulterioredella situazione, hanno deciso di chiudere i ...

Pe, preoccupati da peggioramento situazione Nagorno-Karabakh ... Agenzia ANSA

"Siamo profondamente preoccupati per il rapido deterioramento della situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh a causa del blocco in corso da parte dell'Azerbaigian del Corridoio Lachin in violazione ...Cna Piemonte esprime profonda preoccupazione "per il continuo rialzo dei tassi d'interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, che ha portato il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello ...