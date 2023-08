Pd | sul Reddito Calderone riferirà giovedì in Senato

(Di martedì 1 agosto 2023) "Abbiamo chiesto che la ministravenga in aulaalle 15.30 per comunicazioni suldi cittadinanza e sulle modalità drammaticamente sbagliate" con cui è stato comunicato lo stop ...

"Abbiamo chiesto che la ministra Calderone venga in aula giovedì alle 15.... ma anche ricca di straordinarie opportunitàfronte delle risorse e degli strumenti a ...i servizi sociali comunali dovranno prendere in carico le persone a cui è stato tolto il diritto al......76 euro (339,14 IVS + 0,62 maternità) 346,76 euro (346,14 IVS + 0,62 maternità) La scadenza in calendario ad agosto riguarda il versamento dei contributi INPS dovutiminimo. Quelli sulla ..."Ma deve essere un autunno complicato anche per questa maggioranza che ci governa - continua Campailla - Deve cambiare idea sul reddito". (Foto di Vincenzo Tersigni - F3Press) Una delle tante persone ...Cinismo, approssimazione e conquista dell’elettorato del Nord. Così la premier lavora per il proprio futuro: scarica il Sud, colpevolizza i poveri. E lascia ...