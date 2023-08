Pastorello | “All’estero i ricchi sono tanti Pensiamo a dov’è andato Tonali…”

...ha parlato a Tuttosport raccontando di offerte dall'già ...Saint - Maximin lascia il Newcastle e passa a titolo definitivo'... Federicoè atteso in Turchia per provare a trovare l'...Roberto Pereyra'Inter Il procuratore del centrocampista argentino ha parlato ...del futuro del suo assistito Federico, ... neanche dall'. Il ragazzo preferirebbe comunque restare ......tornare in Premier League come ammesso dal suo agente. ... corteggiato da Monza e Sassuolo in Serie A mentresu ...

Pastorello: "Rispetto alla Serie A, all'estero anche le piccole sono ... Milanpress