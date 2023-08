Pasqualino Settebellezze | il significato del soprannome

Leggi su cultweb

(Di martedì 1 agosto 2023), il protagonista dell’omonimo film di Lina Wertmüller, si chiama così in maniera ironica perché ha sette sorelle non particolarmente avvenenti. In realtà ilha anche un altroe lo fornisce lo stessoin una scena della commedia. Quando dice che il suo nickname gli è stato dato dalle persone che non si capacitano di come uno brutto come lui possa piacere così tanto alle donne. Ma chi è questo personaggio così iconico che ha portato alla Wertmüller quattro candidature agli Oscar nel 1977?Frafuso, splendidamente interpretato da Giancarlo Giannini, è un guappo napoletano come tanti, sfrontato e violento. Unico maschio in una famiglia ad alta concentrazione femminile, sette sorelle appunto e una madre, si trova a uccidere ...