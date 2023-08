Parte a Brescia il festival “Una sola terra” – I edizione Dal 22 al 24 settembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023) UNAAmbiente, Sostenibilità, Biodiversità, 22-24Dal 22 al 24la primadi Unache nasce dalla volontà di impegnarsi di fronte ai cambiamenti climatici nella consapevolezza che non si possa più ignorare la necessità di misure concrete per contenere e mitigare gli impatti della crisi climatica globale. Unarichiama l’attenzione verso un impegno autentico per la conservazione della biodiversità e per il rispetto dell’ambiente, nella convinzione che la sostenibilità non sia un’idea astratta, ma un obiettivo ...