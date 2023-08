la sua quota di maggioranza nella Centrale del latte di Roma al Comune di Roma Capitale dopo la sentenza della Corte di appello di Roma e "con riserva di rientrare nella piena ...e' leader in Italia nel mercato del latte ed e' presente sul territorio italiano con 9 stabilimenti e oltre 1.800 dipendenti, con circa 20 milioni di famiglie italiane e 200 milioni di ...In attesa dell'esito del ricorso in Cassazione .la sua quota di maggioranza della Centrale del Latte di Roma al Comune di Roma Capitale a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma e con riserva di rientrare nella ...

Parmalat riconsegna la quota di Centrale del latte di Roma Agenzia ANSA

Parmalat riconsegna la sua quota di maggioranza nella Centrale del latte di Roma al Comune di Roma Capitale dopo la sentenza della Corte di appello di Roma e "con riserva di rientrare nella piena tito ...Parmalat riconsegna la sua quota di maggioranza nella Centrale del latte di Roma al Comune di Roma Capitale dopo la sentenza della Corte di appello di Roma e «con riserva di rientrare nella piena tito ...