Parlamentari di Italia Viva a cena al Twiga con Santanchè Renzi | «Non mi importa dove vanno a mangiare Bonifazi o Richetti»

leggi anche Pnrr, pagamento terza rata da 18,5 miliardi: via libera dall'Ue 'Lotta all'... prima delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dai gruppi. E proprio ...'Domani voteremo alla Camera le mozioniriferite alla strage del 2 agosto. In quella a mia prima firma si sottolinea il valore ...la stagione stragista che ha insanguinato l'e ha ...Il secondo punto affrontato dal leader diViva riguarda la polemica sulla chiusura dei lavori, nel mese di agosto. "Il presidente Ignazio La Russa è stato criticato per aver ...La serata di alcuni parlamentari nel noto stabilimento con il ministro del Turismo accende la polemica. Azione attacca: "Inopportuno", l'ex premier replica: "Non mi interessa dove cenano, ma cosa fann ...(Agenzia Vista) “Sono 9 mesi che tutti chiacchierano e poi questo Parlamento non è messo in condizione di lavorare. Io ho pensato di firmare ...