Paris Saint Germain-Inter Amichevole | 01-08-2023 ore 12 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta su Sky e Dazn

Leggi su infobetting

(Di martedì 1 agosto 2023) A Tokyodi prestigio per l’che affronta il Psg nella nuova era targata Luis Enrique e che quasi certamente dopo Messi dovrà fare a meno anche di Mbappé e forse Verratti per inaugurare il nuovo corso. I nerazzurri hanno esordito nella tournée giapponese con il pareggio 1-1 contro l’Al-Nassr e in attesa di InfoBetting: Scommesse Sportive e