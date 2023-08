(Di martedì 1 agosto 2023) Leggi Anche, Donnarumma e compagna aggrediti, legati e derubati per 500milaLeggi Anche, rapina a mano armata in unaChanel in pieno centrola boutique Bulgari ...

La Procura di Parigi ha confermato di aver aperto un'indagine per "rapina a mano armata organizzata da banda". Nota nel mondo intero per la bellezza dei suoi palazzi e la colonna napoleonica fatta, la gioielleria è stata rapinata oggi, all'ora di pranzo, da tre malviventi che hanno preso la fuga con un bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, riferiscono fonti della polizia e della procura di Parigi.

Parigi, rapinata la gioielleria Piaget: bottino da 10-15 milioni di euro TGCOM

In seguito i tre rapinatori sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. La Procura di Parigi ha confermato di aver aperto un’indagine per «rapina a mano armata organizzata da banda» ...Rapina milionaria a Parigi. La gioielleria Piaget, situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore della città, è stata rapinata oggi all'ora di pranzo da tre malviventi che hanno pr ...