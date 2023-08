Parasite | il film è tratto da una storia vera?

Leggi su screenworld

(Di martedì 1 agosto 2023)non èda una, anche se alcuni elementi della, tra cui la premessa, s’ispira alla vicenda personale del regista Bong Joon-ho che quando aveva vent’anni ha lavorato come tutor per il figlio di una famiglia molto benestante di Seoul per dargli ripetizioni di matematica. Questa famiglia viveva in un quartiere per ricchi molto elitario della città e Bong Joon-ho, che proveniva da un quartiere più povero, anche se con un’educazione più intellettuale, si ritrovò improvvisamente in un posto lussuoso. Bong Joon-ho fu introdotto alla famiglia dalla sua fidanzata dell’epoca, oggi sua moglie, che già faceva da tutor per l’inglese al ragazzo universitario. È lo stesso regista a ricordare quell’esperienza, come riportato da un’intervista a Variety nel 2019: “È così che funziona per ...