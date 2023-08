Palazzo Chigi | a breve soluzione equa e trasparente sui taxi

(Di martedì 1 agosto 2023) Il governo nei prossimi giorni affronterà il problema del serviziocon unaimprontata all'efficienza e a trasparenza nei confronti del cittadino, all'equità per i tassisti e al rispetto ...

Cosìin una nota.L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una verifica sull'attività dei taxi nelle città di Roma, Milano e Napoli. "Il governo proporrà una soluzione", dicein una nota L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una verifica sull'attività dei taxi nelle città di Roma, Milano e Napoli per via dei gravi disservizi nelle ...E' quanto si legge in una nota di. 1 agosto 2023(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Il governo nei prossimi giorni affronterà il problema del servizio taxi con una soluzione improntata all'efficienza e ...Roma, 1 ago. (askanews) - 'Il governo nei prossimi giorni affronterà il problema del servizio Taxi con una soluzione improntata all'efficienza ...