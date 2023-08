Padre Pio film stasera in tv 1 agosto | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 1 agosto 2023)Pio è ilin tv martedì 12023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVPioin tv:La regia è di Carlo Carlei. Ilè composto da Sergioellitto, Pietro Biondi, Gianni Bonagura, Andrea Buscemi, Raffaeleria, Pierfrancesco Favino.Pioin tv:22 settembre 1968.Pio ha ottantun’anni ed è al termine dei suoi giorni. E’ da poco passata la ...