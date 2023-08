Padre Pio con Sergio Castellitto stasera su Canale 5 in replica | trama e cast

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 agosto 2023)Pio, la miniserie connei panni del frate di Pietrelcina, tornasu5 in: ecco ile la, 1° agosto, su5 alle 21:20 torna inPio, la miniserie tv diretta nel 2000 da Carlo Carlei, conprotagonista assoluto nei panni del frate di Pietrelcina. Prodotta in occasione della chiusura della causa di beatificazione diPio, ripercorre la vita del santo, dall'infanzia agli 80 anni. LaIl racconto della vita diPio in un susseguirsi di eventi prodigiosi che ...