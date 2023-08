Overdose dopo aver seppellito il padre | morte Angus Cloud | dettagli drammatici

(Di martedì 1 agosto 2023)è morto a soli 25 anni. La notizia ha sconvolto milioni di persone sparse in tutto il mondo, dato che l'attore era famoso perrecitato la parte di uno dei protagonisti di Euphoria, una serie di successo prodotta da HBO. Stando alle prime informazioni rilasciate dalla famiglia, ladipotrebbe essere avvenuta a causa di un'e sarebbe legata a seri problemi di salute mentale: a dare il colpo di grazia all'attore potrebbe essere stato il decesso del, avvenuto soltanto una settimana fa. "Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile - ha annunciato la famiglia - come artista, amico, fratello e figlio,è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha ...

... indicando una possibilecome causa dell'arresto cardiaco. Fonti vicine alla famiglia dell'attore dicono che Angus soffrisse di depressione e che aveva gravi pensieri suicidila morte ...La causa della morte di Angus Cloud sarebbe legata a un'. Come rivelato da TMZ, l'attore è stato ritrovato senza polso a Oakland. A chiamare l'ambulanza è stata sua madre, ma, all'arrivo, ...Sempre Page Six rivela che è in corso un'indagine per stabilire le cause della morte di Cloud, il quale è stato ritrovato senza vita dalla madre: "Ha riferito di una possibileche ...È TMZ a riportare la telefonata al 911 fatta dalla mamma di Angus Cloud per segnalare la sua morte indicando ‘una possibile overdose’ ...“Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi”. Con queste parole la famiglia di Angus Cloud ha a ...