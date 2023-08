Ospedale del Mare | pizzo alla ditta di pulizia | arrestato estorsore

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è presentato come esponente del clan di Ponticelli, pretendendo ilda unaimpegnata nei lavori die manutenzione all’interno dell’deldeldiesattore del clan Per questo motivo, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto, su richiesta della Direzione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I "serbatoi"virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentementetipo Culex ) ... Nei casi più gravi è invece necessario il ricovero in, dove i trattamenti somministrati ...Trasportato in gravissime condizioni all'di Borgo Trento a Verona, il 13enne è morto poche ... sognava di fare il calciatore: giocava in una delle squadre giovaniliNegrar. I suoi genitori ...La Silva si appassiona moltissimo alla causavoto femminile mentre Adela avverte Diana che il ... Il ragazzo si presenta all'improvviso all', con una brutta ferita al fianco . Puntata in ...

Ospedale del mare, pizzo sulle ditte di pulizia: un arresto ilmattino.it

Notte movimentata in piazza, dove un uomo ha dato in escandescenza dopo avere probabilmente alzato troppo il gomito. Era trascorsa l'una quando è arrivata la richiesta di intervento ...In manette presunto affiliato al clan De Luca Bossa: rintracciato in un’altra città, avrebbe imposto una tangente a una ditta ...