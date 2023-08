Osimhen non è convinto di trasferirsi in Arabia Saudita Corrmezz

(Di martedì 1 agosto 2023)non èdiin. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.è in mezzo ai due fuochi: le sirene arabe con l’offerta shock dell’Al Hilal sia al Napoli che al calciatore. De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 140 milioni di euro e anche Victor non sembra assolutamentedell’ipotesi diinquando non ha ancora compiuto venticinque anni e tanto ancora da dire nel calcio che conta, nei cinque principali campionati europei.così resisterebbe ad una proposta indecente, secondo quanto racconta Sky Sports Uk si tratterebbe di 60 milioni a stagione, circa 1,2 milioni a settimana. L'articolo ilNapolista.

... la trattativa è ben impostata, maancora definita. E dopo aver perso Lukaku, l'Inter ha ... Quindi occhi puntati anche su Napoli e, per il quale il club saudito dell'Al - Hilal ha formulato ...E sarebbe proprio questa la cifra a cuipotrebbe resistere il presidente che ad oggiè arrivata e difficilmente arriverà: 200 milioni di euro. Dunque, con ogni probabilitàresta a ...L'Arabia Saudita fa paura al Napoli perché l'Al Hilalha intenzione di mollare Victore potrebbe rilanciare con una nuova proposta L'Arabia Saudita fa paura al Napoli perché l'Al Hilalha intenzione di mollare Victore potrebbe ...

Napoli-Osimhen, niente incontro per il rinnovo: le news di calciomercato Sky Sport

Il Napoli ha vinto in maniera netta l'amichevole contro l'Hatayspor per 4-0 grazie alle doppiette di Osimhen e Simeone ...In casa Napoli continua a rimanere caldo il tema legato al rinnovo di Osimhen, per il quale molto sembra orbitare intorno alla clausola rescissoria ...