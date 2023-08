Osimhen e il Napoli lontanissimi sulla clausola | se ne riparla a fine settimana Gazzetta

(Di martedì 1 agosto 2023) Rinnovo, niente da fare. Le parti sono lontanissime sull’importo della. Scrive la: Ilvuole fissare laben oltre i 160 milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore la vorrebbe tra i 110 e i 120. La forbice resta ampia, dunque. E ci vorrà molto più di un veloce incontro a colazione per trovare una quadra definitiva. Calenda tornerà nei prossimi giorni in Abruzzo – probabilmente nel– e si metterà a lavorare con De Laurentiis per cercare un punto di incontro. Il nuovo accordo avrà validità fino al 2027 e garantirà all’ultimo capocannoniere della Serie A un ingaggio netto di 7 milioni a stagione, più la possibilità di avere a disposizione una fetta di diritti di immagine che ilgli ...

De Laurentiis la vuole di 160 milioni, il giocatore tra i 110 e i 120. Ci vorrà molto più di un veloce incontro a colazione's Nigerian forward Victorkicks the ball next to AC Milan's French defender Theo Hernandez (R) during the UEFA Champions League quarter - finals second leg football match between SSC ...L'offerta "impossibile da rifiutare" di cui il presidente del, Aurelio De Laurentiis, aveva parlato a proposito di una possibile partenza di Victor, sarebbe arrivata. Ne e' convinta Sly Sports Uk, secondo cui il club arabo dell' Al Hilal ha ...Notizie Calcio" Il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso , è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione "Aspettando Calciomercato". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

L’elenco aggiornato dei rigoristi e dei tiratori da fermo delle squadre di Serie A per la stagione 2023/2024. I rigoristi sono fondamentali per tutti coloro che giocano al Fantacalcio.Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...