Oroscopo Paolo Fox mercoledì 2 agosto 2023 | Ariete favorito

Leggi su zon

(Di martedì 1 agosto 2023) L’diFox per oggi,Con la Luna favorevole, insieme con Venere, in questo inizio disono favoriti i contatti. Toro Dimentica le preoccupazioni fin quando è possibile, evita discussioni. Giove promette un accordo finale positivo. Gemelli Il tuo ciclo sarà interessante in questa giornata con la Luna in buon aspetto: puoi darti da fare. Cancro Hai troppe cose a cui pensare, sei ansioso: questa è la tua natura, ma ora devi guardare al futuro con grande coraggio. Leone Questa Luna in opposizione oggi porta disturbi, ritardi, non ti senti al meglio o ti faranno arrabbiare. Vergine Ti sarà più facile concludere accordi. In amore sembra, però, che non tutto sia chiaro. Bilancia Sei ancora agitato… sono ...