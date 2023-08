Ordinanze del Sindaco | gli esercenti di Baia Domizia minacciano di scendere in piazza

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 1 agosto 2023). Limiti alla somministrazione di bevande alcoliche e chiusura alle 3, l’ordinanza deldi Sessa Aurunca non piace aglidiDomitia. Confcommercio si fa promotrice di un tavolo e chiede un incontro urgente al Comune. “I provvedimenti adottati dall’amministrazione – spiega Vincenzo Punzo, rappresentante della delegazione di commercianti diDomitia – stanno danneggiando la categoria con ripercussioni sulle vendite che hanno già fatto registrare un calo del quaranta per cento. Tra le cause anche la decisione di autorizzare un mercatino di street food nelle strade del centro. Una sistemazione poco opportuna perché oltre a ridurre la visibilità dei negozi e ad esercitare una concorrenza sleale, questi stand sottraggono anche posti auto a turisti e ...