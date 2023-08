Ora il Pd difende il reddito di cittadinanza | così perdono la faccia?

Penso che sia anchedi finirla. È un esempio spinto per far capire il concetto anche a chi ha pochi neuroni e quei pochi li usa per odiare'. La conduttrice poi, per chiudere la vicenda e mettere ...... dall'altra chiSfera Ebbasta, mostrando i numeri di visualizzazioni e mettendole a ... E, per, è qui che è calato il sipario. Le precedenti dichiarazioni di Bersani contro la musica trap Non ...Giuseppe Pizzuti della Lega consigliere delegato al Bilanciola sua maggioranza. 'La Tari ... ', domando allo zelante Pizzuti: perché il suo Partito è contrario al biodigestore di Anagni ". ...

Campionato Internazionale d'Italia: Ponzano difende il titolo FederGolf

Non usa giri di parole il governatore del Veneto Luca Zaia che, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: "Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 20 ...