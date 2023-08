Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) RIGA, Lettonia, 1 agosto/PRNewswire/, l'azienda internazionale di ricerca e sviluppo, installerà gliper pacchi per presentare la tecnologia self-service. L'aziendadi dimostrare come funzionano gliper pacchi, come possonola soddisfazione dei clienti e trasformare il mercatoa logistica. Un armadietto è completamente simile a un ufficio postale, mentre è più efficiente in termini di costi di lancio e supporto. Unadiper pacchi consente ai clienti di ricevere e inviare pacchi senza interazione personale con un corriere o operatore. I clienti possono acquistare in qualsiasi negozio online integrato...