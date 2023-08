Omicidio Maltesi | Fontana aggredito dal compagno di cella

, Fontana aggredito dal compagno di cella Davide Fontana sarebbe stato ferito dal suo compagno di cella e per questo è stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia, ...Davide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la 26enne Carol, è stato aggredito nei giorni scorsi nel carcere di Busto Arsizio da un detenuto che lo ha ferito con una penna colpendolo di notte alla testa. E' stato poi trasferito nel carcere di Pavia ma ...Leggi AncheCarol, ecco perché il killer è stato condannato a 30 anni: 'Lei era troppo disinibita' Leggi AncheCarol, il giudice sul mancato ergastolo: 'Troppo ...

