Omicidio di Liliana Agnani | resti trovati in un bosco | indagato il figlio della vittima

(Di martedì 1 agosto 2023) Iumani disono statiin unin un’area boschiva in riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel Novarese. La donna aveva 80 anni e gli inquirenti hanno un terribile sospetto sull’che riguarda il. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di Agosto 2023: le previsioni per tutti i segni Leggi anche: Emanuela Orlandi, l’ultima scoperta è raccapricciantediumaninelilumani erano stati ril’11 ottobre ...

... appartengono ad una donna di 80 anni di Milano,Agnani. La donna abitava a Milano ed era ... Garini è ora indagato dalla Procura di Novara con le ipotesi di reato divolontario, ...L'uomo è accusato divolontario, occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Al setaccio i suoi conti bancari. Cosa sappiamo e i punti ...... anche senza il riconoscimento ufficiale dei resti diAgnani, le forze dell'ordine ... La tesi dei carabinieri sarebbe quella dell'. L'uomo avrebbe ucciso la madre per poi continuare ...

I resti di Liliana Agnani trovati in un bosco: "Il figlio l'ha uccisa per la pensione" Today.it

Secondo i carabinieri, Stefano Garini avrebbe ucciso e sotterrato il corpo della madre Liliana Agnani per continuare a percepire la pensione della donna.Identificati i resti umani trovati in un bosco a Trecate nel 2022: sono di Liliana Agnani, scomparsa da tempo, uccisa per la pensione ...