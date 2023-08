Omicidio al Vulcano Buono | Domenico accoltellato per uno scambio di persona

Emergono particolari importanti sull'di Domenico Esposito accoltellato nel parcheggio delBuono . Tutto sarebbe nato come è trapelato nelle prime ore per una ruota bucata dalla sorella del 28enne di Acerra. La giovane ...... in provincia di Napoli, è sfociata nell'di Domenico Esposito , il 28enne di Acerra (Napoli) che è stato accoltellato a morte sabato sera nel parcheggio del centro commercialeBuono ...Una lite per un aiuto negato: ci sarebbe questo dietro l'di sabato pomeriggio nel parcheggio del centro commercialeBuono di Nola (Napoli) dove è stato ucciso D. E. , 28 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di ...

Omicidio nel parcheggio del Vulcano Buono a Nola, la lite nata per lo pneumatico dell'auto bucato Corriere

Potrebbe esserci uno scambio di persona dietro la lite che ha provocato l'omicidio consumatosi nel parcheggio del Vulcano Buono di Nola.Sono emersi nuovi e importanti sviluppi nelle indagini sull'omicidio del 28enne Domenico Esposito avvenuto sabato 29 luglio ...