Olimpiadi 2026 | una vagonata di soldi pubblici rimedierà ai ritardi Alla faccia dei poveri

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel ricco e molto frequentato nord-est italiano, i due capoluoghi dei giochi invernali delfesteggiano già oggi nuovi record di presenze turistiche (più 32 per cento a Cortina, dati di giugno e luglio; 4 milioni di arrivi a Milano nel primo semestre). A che cosa servano eventi ad alto impatto ambientale come leè presto detto. Le cronache di questi giorni registrano che la gara per aggiudicarsi la costruzione del primo stralcio del nuovo impianto di bob a Cortina è andata deserta: nessuna ditta si è presentata e adesso la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-Spa (Simico) potrà avviare a ‘una procedura negoziata’, cioè diretta, con i futuri possibili appaltatori, ‘senza previa pubblicazione di un bando di gara’. I costruttori di piste al mondo non sono molti e perciò si potrebbe ridurre a due o tre il numero ...

