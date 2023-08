Olimpiadi 2026 | nessuna impresa vuole costruire la pista da bob a Cortina

... i giochi sono in programma a febbraio del). Entro novembre i lavori dovranno necessariamente ...invernali: lo Sliding Center non è l'unica preoccupazione. Lo Sliding Center, l'impianto ...Lo sguardo, ad oggi, è infatti rivolto alla cerimonia inaugurale delleinvernali di Milano - Cortina, così come alla finale di Champions League che dovrebbe svolgersi proprio in quest'...... anche grazie al collegamento dell'aeroporto di Venezia con la rete ferroviaria che sarà pronto per leinvernali del".Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 incontrano il primo grande ostacolo con la gara d'appalti per la realizzazione dello Sliding Center che è andata deserta ...Milano si sta affermando sempre più come città dello sport internazionale: solo questa estate, in 40 giorni abbiamo ospitato e ospiteremo ben tre grandi eventi: dalla Coppa del Mondo di Ginnastica ...