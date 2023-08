Okafor a Sky | «Ecco perchè ho scelto il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 agosto 2023) Noahspiega la sua scelta per il trasferimento al: le dichiarazioni dell'attaccante svizzero Noahha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del nuovo acquisto del, che ha svelato il motivo della sua scelta. SCELTA – «Hoilperché mi volevano davvero tanto. Finalmente la scorsa settimana ho firmato. Sono veramente felice di far parte di questa squadra, è un club fantastico, davvero incredibile. L'anno scorso ci ho giocato contro e siamo rimasti in contatto. Ovviamente anche perché è una grande opportunità per me. Hoilperché mi piace il loro modo di giocare, i suoi tifosi, lo stadio, ogni cosa. Ho fatto questo step per crescere».