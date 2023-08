Oggi mercoledì 2 agosto | il santo di oggi | Sant’Eusebio di Vercelli

Leggi su sbircialanotizia

Nato in Sardegna, assume il nome Eusebio a Roma, dove, convertitosi al cristianesimo, è stato battezzato da papa Eusebio. Ha come compagno Liberio, il futuro papa, con il quale condivide il desiderio di vivere fino in fondo il vangelo. Mandato in esilio dall'imperatore ariano Costanzo, insieme con il vescovo di Milano, Dionigi, ha la sorte di tornare in sede, nella sua, per governare altri dieci anni. Muore nel 371.