La Juventus deve fare i conti con il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: possono andare via entrambiServe tempo per capire a cosa potrà puntare la nuova Juventus. Finora i bianconeri hanno ......presidente agli arresti che è anche l'ultimo non ostile all'occidente in una regione...a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra......centrali difensivi nei prossimi giorni potrebbe permettere a D'Aversa di spostare con più facilità Baschirotto sulla fascia sempre che per il difensore veronese non arrivi un'. ...

Offerta irrinunciabile: la Juve vende Chiesa e Vlahovic CalcioMercato.it

Su questo versante, molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Sono proprio i due ex Fiorentina i pezzi pregiati della squadra bianconera che hanno più ...Gli squali, proiettati verso il turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Cremonese, devono al momento fare i conti con una rosa ancora incompleta. Sono infatti diversi i ...