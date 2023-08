Nuoto | Pilato si sfoga | “I commenti non ci spaventano | non gareggiamo per spettacolo”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Archiviati i Mondiali 2023 didisputati a Fukuoka, è tempo di tracciare un bilancio per gli azzurri, che hanno portato a casa un importante bottino di medaglie. Probabilmente, viste le premesse, ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dal nuovo in vasca, ma non per questo motivo è giusto denigrare quanto fatto dagli atleti e questo è anche il pensiero di Benedetta. L’azzurra, infatti, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui propri profili social: “Ciao ragazzi, finita per me questa stagione faticosa ci tengo a spendere due parole in più. Mi è dispiaciuto tanto leggere determinatiin questi giorni; a nessuno piace perdere e a tutti piace vincere. Sono la prima che non si è mai accontentata, ma denigrare così un medaglia (qualsiasi colore essa sia) mi sembra ridicolo“. “Mi dispiace che noi atleti, che ...