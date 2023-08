Nucleare | avviate le gare per smantellare il reattore della centrale del Garigliano

(Di martedì 1 agosto 2023) Sogin, la società dello Stato per lo smantellamento degli impianti nucleari e la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha avviato l?iter di gara per affidare i lavori di...

COMUNICATO STAMPA Ordinanza sull'energia nucleare: apertura della procedura di consultazione Il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e ...Il vice premier leghista scommette sull'"Italia dei sì". "C'è un'energia sicura, pulita e di ultima generazione" ...