Nublense vs LDU Quito – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 agosto 2023) Gli ottavi di finale della Copa Sudamericana inizieranno questa settimana e venerdì 3 agosto laospiterà la LDUnell’incontro di andata all’Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. I padroni di casa arrivano all’incontro dopo la vittoria per 2-1 contro l’O’Higgins, mentre gli ospiti hanno avuto più di un mese di pausa, e ora si scontreranno su due gambe per un posto nei quarti di finale contro San Lorenzo o San Paolo. Il calcio di inizio divs LDUè previsto alle 2 del mattino Anteprima della partitavs LDUa che punto sono le due squadreDopo aver chiuso la scorsa stagione al secondo posto della Primera Division cilena con 52 punti in 30 partite, le cose non sono andate secondo i piani per la ...