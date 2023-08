Nubifragio a Milano | Sala | “Stimati 50 milioni di danni Abbiamo chiesto la dichiarazione di emergenza ambientale”

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo una settimana dal violentoche ha colpito, il sindaco Beppeha pubblicato un video sui social con la stima dei. “Non è definitiva”, precisa, ma “riteniamo che la città abbia subito un danno attorno ai 50”. Per questo, fa sapere, “insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana,riladi, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere”. L’obiettivo “è riportarealla completa normalità entro fine agosto” e, anche se “è il mese peggiore per trovare personale di aziende esterne per operare, non possiamo permetterci di sprecare tempo”. Diversi gli interventi necessari ...

" Non c'è preoccupazione per i dati dell'Istat sul rallentamento del Pil nazionale, ma non ... Parlando del violentoabbattutosi sulla Lombardia lo scorso 24 luglio, Guidesi ha spiegato ...Sono queste le cifre impressionati legate aldei giorni scorsi. A tirare un bilancio, una settimana dopo il devastante temporale, è il sindaco di, Beppe Sala. Danni e alberi ...Dopo il violentoche ha sferzatola settimana scorsa, emergono dettagli sugli interventi urgenti avviati per garantire l'inizio dell'anno scolastico. Il sindaco di, Giuseppe Sala, ha ...

Nubifragio a Milano, Sala: “Stimati 50 milioni di danni. Abbiamo chiesto la dichiarazione di emergenza… Il Fatto Quotidiano

In un video diffuso sui social, il sindaco di Milano Sala ha parlato di una prima stima dei danni del nubifragio pari a circa 50 milioni.Il primo bilancio del sindaco Sala a una settimana dal nubifragio. In Lombardia danni per almeno 1,65 miliardi di euro ...