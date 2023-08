Nouvelle vague ambientalista contro l'ecoansia. "Basta catastrofismo climatico. Agiamo"

(Di martedì 1 agosto 2023) Non lo dice un negazionista ma il numero uno dell'organo Onu sul climate change, Jim Skea: “La sensazione di essere paralizzati di fronte a una minaccia letale non ci aiuterà, è importante passare rapidamente all'azione”. E come lui diversi attivisti mettono in discussione la comunicazione apocalittica

Aria diper una storia, ambientata a Parigi, che parla di fluidità senza forzature. È solo uno dei tanti 'passaggi' possibili oggi, in un film scritto e recitato magnificamente. La ......anno focalizzato sulle donne, il festival si onora di presentare un Omaggio ad Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa belga, esponente di spicco della. Nell´ambito del ...L'Italia della scherma vince con lo schema 4 - 4 - 2. Uno schema che ha fatto le fortune anche nel calcio, alla faccia dei soloni della. Quattro ori, quattro argenti, due bronzi, 10 medaglie che fanno top nel medagliere e infiocchettano il buon ricordo. E un flop non proprio annunciato: quello del fioretto maschile a ...

Juliette Binoche inaugura la rassegna «Nouvelle Vague», in programma alla Casa del Cinema dall'8 luglio Corriere Roma

Il numero uno dell'organo Onu sul climate change cambia approccio: “La sensazione di essere paralizzati di fronte a una minaccia letale non ci aiuterà, è ...L’attesissimo ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan e il ritorno del “king” Johnny Depp in ‘Jeanne du Barry’. Ma anche blockbuster per ragazzi e un paio di titoli d’autore per chi non rinuncia al cinema ...