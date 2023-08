Notti in bianco | baci a colazione | la storia vera che ha ispirato il film

(Di martedì 1 agosto 2023) Lache hailinè quella di Matteo Bussola, autore del best seller omonimo pubblicato nel 2016, la cui trama è ispirata alle sue avventure in famiglia, alla sua quotidianità come padre di tre figlie femmine, dopo il successo dei numerosi post a tema che condivideva su Facebook. Ildiretto da Francesco Mandelli e sceneggiato da Salvatore De Mola vede Alessio Vassallo interpretare Matteo, Ilaria Spada nei panni della moglie Paola e Tess Masazza in quella di Sara, vecchia conoscenza di Matteo. Quella diinè ladi Matteo, un fumettista, e di Paola, una ...

Notti in bianco, baci a colazione, è una commedia frizzante e leggera ma non superficiale che vi consigliamo di vedere. E' il film ideale per una calda serata a casa da trascorrere in famiglia

Il film Notti in bianco, baci a colazione è stato girato prevalentemente nella provincia di Roma, ma ci sono delle sequenze girate in Francia, a Parigi, durante l’inizio della pandemia. Il film inizia ...Tutte le curiosità sul film commedia del 2013 di Francesco Mandelli Notti in bianco, baci a colazione, in prima visione tv ...