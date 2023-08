' Notti in bianco | baci a colazione' | alle 21 30 su Rai 2 | ecco la trama del film

in, baci a colazione', questa sera alle 21.30 su Rai 2 il film diretto da Francesco Mandelli. Ecco la trama. Matteo, fumettista quarantenne, si divide tra lavoro e famiglia e coltiva il ...in, baci a colazione , è una commedia frizzante e leggera ma non superficiale che vi consigliamo di vedere. E' il film ideale per una calda serata a casa da trascorrere in famiglia ...... accompagnato dalla musica dei concerti che si svolgono nelledel sabato. Ancora in zona, la ... mentre a ottobre si svolge ogni anno la Fiera del TartufoPregiato di Pergola . La cittadina ...

Su Rai 2 c'è la prima tv di "Notti in bianco, baci a colazione", film ... Io Donna

Matteo (Alessio Vassallo) decide di stravolgere la sua vita quando si innamora di Paola (Ilaria Spada). Lascia il posto fisso di architetto e si trasferisce con lei in una casa immersa nel verde sul l ...Stasera in tv su Rai 2 la commedia Notti in bianco, baci a colazione, la commedia originale e fresca di Francesco Mandelli ...