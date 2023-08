Nonna non vuole suo nipote – aveva il colore della pelle “sbagliato”

Leggi su it.newsner

(Di martedì 1 agosto 2023) Riuscire ad accogliere un bambino piccolo nel mondo non può essere descritto in altro modo che come un miracolo. Un piccolo individuo che ha la possibilità di crescere circondato dai suoi cari, e nel corso degli anni plasmare i propri sogni e la propria personalità. Ma non tutti entrano nel mondo con gioia e applausi. Poco dopo la nascita di un bambino, ladel bambino ha espresso la sua grande delusione.tenuto suosolo per un breve secondo, quando ha detto che non voleva più tenere il bambino. La ragione? Ildel bambino era troppo scuro, scrive il sito Café mom. Foto: PixabayDunque ci sono casi in cui i primi incontri tra un neonato e un parente non vanno proprio come qualcuno avrebbe potuto immaginare. LEGGI DI PIÙ: ...