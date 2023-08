Non solo Niger | serve un piano europeo per l’Africa La visione di Fassino

Leggi su formiche

(Di martedì 1 agosto 2023) Se l’Ue non sarà punto di riferimento per, saranno altri player a farsi largo in un’area dove abitano circa un miliardo e mezzo di persone, che diventeranno 4 entro la fine del secolo. Lo dice a Formiche.net Piero, già ministro degli Esteri e della Giustizia, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati nella XVII legislatura e ora vicepresidente della commissione Difesa, che ragiona sulle conseguenze dirette e indirette della crisi in, nella consapevolezza che l’Ue non può più sottovalutare un quadrante altamente sensibile come questo. Mali e Burkina Faso sul piede di guerra: quanto è vicino il conflitto allargato dopo il golpe in? Il golpe inviene dopo analoghi colpi di Stato in Mali, Burkina Faso, Sud Sudan, Sudan: si allarga a macchia d’olio ...